Pabalstu par bērna pieskatīšanu pandēmijas laikā varēs saņemt vairākas reizes

Līdz šim likums paredzēja, ka sociāli apdrošinātai personai ir tiesības uz vienreizēju slimības palīdzības pabalstu par 14 kalendāra dienām. Atbalsts pienākas vienam no bērna vecākiem, adoptētājiem, audžuģimenes loceklim, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar Bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina.

Uz to var pretendēt, ja persona nevar strādāt attālināti un aprūpējamais bērns vecumā līdz desmit gadiem ieskaitot vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi vai mācības notiek attālināti.

Līdz šim arī bija noteikts, ka to ir tiesības pieprasīt vienu reizi laikposmā no 30.novembra līdz 31.decembrim un vienu reizi laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam.