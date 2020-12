Covid-19: Igaunijas valdība apstiprina jaunus ierobežojumus

Igaunijas valdība ceturtdien apstiprinājusi jaunus ierobežojumus koronavīrusa izplatības iegrožošanai, kas jau no sestdienas, 12.decembra, būs jāievēro Austrumviru apriņķī, bet no pirmdienas, 14.decembra, lielākā daļa no tiem tiks attiecināta uz visu valsti.