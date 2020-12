FOTO: Publicitātes foto

Laikā, kad valda koronavīruss, mobilo lietotņu neprātības ir kļuvušas par vienīgajām izklaides vietām. Naktsklubi ir slēgti, bet darbs tiek veikts galvenokārt no mājām. Ko cilvēki meklē vietnē “Tinder” – gadījuma seksu vai pastāvīgas attiecības?

Patiesībā – gan vienu, gan otru. Pēdējo 7 gadu laikā Tinder lietotāju skaits pieaudzis līdz 57 miljoniem. Mobilā lietotne ir lejupielādēta miljons reižu 196 valstīs visā pasaulē. Tinder gada ienākumi ir sasnieguši 1,15 miljardus dolāru ar 40% robežpeļņu. Visi cilvēki, kas izmanto Tinder, parasti meklē gadījuma seksu vai gara radinieku. Tinder mobilajai lietotnei ir gadījuma seksa reputācija un acīmredzot 9,2% vīriešu vismaz reizi uzķeras, taču Tinder, protams, šādus datus nepublicē.

Kas savu laimi meklē Tinder?

Trīsdesmit astoņi procenti Tinder lietotāju ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem. 45% laimes meklētāju atrodas ir vecuma grupā no 25-34 gadiem. Tipisks Tinder lietotājs dzīvo pilsētā. Visaktīvākie Tinder lietotāji ir ASV, Lielbritānijā, Vācijā un Spānijā. Spānija ir viena no tām retajām valstīm, kurās sievietes ir aktīvākas Tinder lietotājas nekā vīrieši, savukārt ASV uz pieciem vīriešiem – Tinder lietotājiem – ir tikai viena sieviete. Eiropā šis rādītājs ir nedaudz labāks un pēc esošajiem aprēķiniem, vīriešu ir par 25% vairāk sieviešu.

Tinder cenšas noslēpt faktu, ka 30 procenti lietotāju jau ir precējušies. Vietnē Tinder darbojas savdabīgs fenomens – pāri, kuri meklē trešo. To sauc par vienradža medībām. No vienas puses apgredzenotie vīrieši un sievietes meklē savam partnerim dažādību, no otras puses laulātie pāri vēlas piešķirt asumu savai laulībai. Lai gan sievietes mobilo lietotni izmanto mazāk, viņas tur pavada 2,5 reizes vairāk laika nekā vīrieši. Vīrietis tikai paskatās uz sievietes profilu un pēc dažām sekundēm meklē tālāk.

FOTO: Publicitātes foto

Kāpēc cilvēki izmanto Tinder?

Sievietes un vīrieši pēc būtības ir kā cilvēki no dažādām planētām. Vīrieši vietnē Tinder meklē partnerus gadījuma seksam, tāds zemteksts ir pat 22% no visiem mobilās lietotnes lietotājiem. Savukārt sievietes meklē apliecinājumu, ka viņas joprojām ir pievilcīgas. Pašapziņas celšana ir vismotivējošākais iemesls, lai izveidotu savu profilu. Līdz pat 45% no visiem mobilās lietotnes lietotājiem atzīstas, ka tiecas pēc komplimentiem un sajūtas, ka tevi iekāro. Ņemot vērā faktu, ka Eiropā aptuveni 60% Tinder lietotāju ir vīrieši, tad sievietēm, kuras izmanto mobilo lietotni, ir daudz vieglāk pievērst sev uzmanību. Ja sieviete ir viena no tām 30% precētajām, kuras mobilajās lietotnēs meklē dažādību, tad visticamāk mājās viņa nesaņem pietiekoši daudz komplimentu un nejūtas iekārota. Precētie Tinder lietotāji nesaņem no savas dzīvesbiedres pietiekamu fizisku uzmanību, vai arī laulāto attiecības guļamistabā ir kļuvušas pārāk vienveidīgas. Randiņu mobilajās lietotnēs apgrozās cilvēki ar lielāku atvērtākiem uzskatiem un pikantāku gaumi guļamistabā. Tikai 5% Tinder lietotāju meklē pastāvīgas attiecības. Tie, kurus nesaista laulības saites, ir izveidojuši Tinder kontu, pieņēma lēmumu palikt bez pastāvīga seksa partnera drīzāk pēc paša vēlēšanās, jo 72% brīvo cilvēku Tinder nemeklē ilgstošas kaislības. Kamēr vien puses vēlas vienu un to pašu, viss ir lieliski un komunikācija ir aizraujoša.

FOTO: Publicitātes foto

Visvairāk skatījumu no sievietēm saņem vīrieši ar sliktā zēna tēlu. Viņu pašpārliecība piesaista sievietes un Google dod daudz padomu, kā radīt sev pareizo tēlu, lai sievietes vietnē Tinder labāk uzķertos. Veiksmīgam profilam ir savs modelis:

profila fotogrāfijā nedrīkst šķobīt seju un izcelt degunu (jāfotografē no apakšas uz augšu);

jāpievieno savas fotogrāfijas par piedzīvojumiem uz meža celiņa vai citās vietās, kur labi izceļas fiziskā forma;

jāparāda, ka esi sociāli aktīvs, pievienojot fotogrāfijas ar ģimeni vai draugiem;

obligāti jāpievieno fotogrāfija ar mājas mīluli;

atsevišķi ar atslēgvārdiem jānorāda, cik daudzpusīgas ir tavas intereses, un nekādā gadījumā nedrīkst atspoguļot savu nedrošību.

Pēc tam izmet makšķeri, atzīmē profilā savu atrašanās vietu un gaidi, kamēr ieligzdojušies vīrieši vai sievietes sāk skatīt tavu profilu. Pētījumu dati liecina, ka 9,2% vīriešu vismaz reizi Tinder randiņos ir baudījuši gadījuma seksu, taču cerības ir daudz lielākas.

FOTO: Publicitātes foto

Kurā laikā labāk apmeklēt Tinder?

Vairāk nekā 50% Tinder lietotāju aktīvi kļūst deviņos vakarā. Dienā savu kontu lietotāji apmeklē vidēji 4 reizes un visas dienu laikā aptuveni stundu velta citu profilu apskatei. Tinder algoritmi sāk piedāvāt aprēķinātos piemērotos partnerus trakā ātrumā un vīrieši var atzīmēt ar “patīk” katru trešo profilu, tad sievietēm jau no deviņiem vakarā jābūt gatavībā. Ja vīrietis no sievietes ir saņēmis atbilde skatījumus, viņš jau 2 minūšu laikā sazināsies. Jaunām sievietēm māca, ka vīriešiem patīk medīt un sievietei vajadzētu nogaidīt, kamēr vīrietis izrādīs interesi un ar viņu sazināsies sievietes vietnē Tinder gaida 28 minūtes un tikai pēc tam atbildēs vīriešiem, kas viņas ir ieinteresējuši. Ir cerība, ka tu esi viena no tiem 75%, kam jau pirmajā nedēļā izdosies doties uz randiņu ar savu izredzēto.

Kas notiek pēc tam, kad Tinder dievi ir izveidojuši no jums pāri?

Dabiska vēlme – pateikt skaistai dāmai vai bruņiniekam spožās bruņās pāris komplimentu. Taču patiesībā tas ir humors, kas tiešsaistē atver visas durvis. Ja, uzsākot sarunu, tev izdosies pateikt kaut ko tādu, kas liktu otrai pusei smieties, tad tu jau būsi apsteidzis konkurentus. Nākamais iedarbīgais solis ir vienkārši uzrakstīt “Sveiki” vai pajautāt viņam par viņa profilu. Uz komplimentiem un flirtu reaģē tikai 6-8% lietotāju. Visi pārējie pievēršas citiem profiliem. Ja ar tevi nesāk sarunāties, tu esi vienkāršs profils.

Vietnē Tinder ir miljoniem lietotāju, lielākā daļa no viņiem meklē fizisku tuvību, un tikai pēc tam ir tie, kas meklē dziļākas jūtas.

Tādējādi lielākā daļa Tinder pieder vecpuišiem, bet ne tikai. Vērojot statistiku, var teikt, ka Tinder nav nekāda burvju nūjiņa, lai regulāri apmierinātu savas seksuālās vajadzības, jo ne katra pozitīvā atbilde, kas saņēmusi skatījumu, beidzas ar seksu, un var gadīties, ka pat saņemot daudz pareizu atbilžu, līdz izklaidei var paiet diezgan daudz laika.

FOTO: Publicitātes foto

