Covid-19: 680 jauni inficēšanās gadījumi, 15 cilvēki miruši

Šis ir otrais lielākais vienā diennaktī mirušo Covid-19 pacientu skaits. Viena no mirušajām personām bijusi vecumā no 45 līdz 50 gadiem, četras - vecumā no 55 līdz 65 gadiem, četras - vecumā no 65 līdz 75 gadiem, piecas - vecumā no 75 līdz 85 gadiem, bet vēl viena - vecumā no 90 līdz 95 gadiem. Līdz šim kopumā mirušas 319 personas, kurām bija apstiprināta saslimšana ar Covid-19.