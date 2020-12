Mūsu iepriekšējā rakstā mēs analizējām to, kur izdevīgāk ieguldīt brīvos līdzekļus — investīciju zeltā vai akcijās. Šodien Jūsu uzmanībai piedāvājam ieguldījumu zeltā vai nekustamajā īpašumā salīdzinājumu. Mēs apzināti orientējamies uz tā saukto “vidusslāni” — cilvēkiem, kam ir salīdzinoši nelieli iekrājumi un kuri uztraucas par to, lai nepazaudētu savus naudas ietaupījumus un lai tie nekļūtu mazvērtīgāki, bet tieši otrādi — lai tos saglabātu vai pat palielinātu.

Domājot par investīcijām nekustamajā īpašumā, mēs vērtējam šo lēmumu no tāda cilvēka pozīcijām, kurš ir gatavs izskatīt iespēju nopirkt standarta divistabu dzīvokli (saskaņā ar statistikas datiem, tieši divistabu dzīvokļi ir pats populārākais nekustamā īpašuma tirgus pirkšanas/pārdošanas segments) kā savu līdzekļu saglabāšanas variantu, nevis no profesionāla investora pozīcijām, kuram ieguldījumi nekustamajā īpašumā ir profesija.

Saskaņā ar viena no vecākā Latvijas nekustamā īpašuma jomā strādājošā uzņēmuma Latio datiem Rīgā sērijveida apmēram 40 kvadrātmetru liels divistabu dzīvoklis, ja kvadrātmetra cena ir 935 eiro, izmaksās apmēram 37 400 eiro. Taču, ja vēlaties iegādāties dzīvokli jaunbūvē, tad cena par kvadrātmetru būs jau 1900 eiro, bet divistabu dzīvokļa platība jaunbūvē — jau 50 kvadrātmetru, tādējādi Jūsu pirkums maksās jūtami vairāk — apmēram 95 000 eiro. Tostarp Jums nāksies samaksāt no 500 līdz 1500 eiro kā nodevu par nekustamā īpašuma iegādi 2 % apmērā no tā kadastrālās vērtības. Maz ticams, ka iegādātais nekustamais īpašums, ja Jūs uzskatāt to par investīciju projektu, būs gatavs izīrēšanai tūlīt pēc tā iegādes. Jums nāksies ieguldīt vēl vismaz 3000 līdz 10 000 eiro mēbeļu un mājsaimniecības tehnikas iegādei, kā arī remontam. Ja nu Jums šķiet pievilcīga ideja izīrēt dzīvokli kā apartamentus uz diennakti, izmantojot tādus populārus portālus kā booking.com vai airbnb.com, nāksies atbrīvoties vēl no pāris tūkstošiem eiro, lai sagādātu traukus, gultasveļu un citas vajadzīgās pirmās nepieciešamības lietas. Tādējādi, lai uzsāktu šo biznesu, Jums būs jāiegulda no 40 līdz 100 tūkstošiem eiro. Tas ir visai aptuvens aprēķins, neietverot jurista, notāra un māklera pakalpojumus, kā arī darījuma konta izmaksas bankā.