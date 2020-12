Tiešraidē redzama zemūdens pasaule Līgatnes upē

LDF eksperts Jānis Ķuze stāstīja ka iepriekšējos divos gados ar šīs kameras palīdzību varējām vērot upes nēģu nārstu Raķupē. Līdzīgi kā nēģiem, arī lašveidīgajām zivīm ir vajadzīgas no šķēršļiem brīvas upes, kas ļauj mērot ceļu no jūras uz nārsta vietām upju posmos ar oļainu gultni. Līdzīgi daudzām citām Latvijas upēm, arī Līgatnes upe nav bijusi pasargāta no aizsprostošanas - Anfabrikas slūžas vēl joprojām rada šķērsli migrējošo zivju ceļā. "Tomēr šis ir viens no retajiem gadījumiem, kad aizsprosta nelabvēlīgo ietekmi ir mēģināts mazināt," piebilda Ķuze.