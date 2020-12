Laba zīme nav arī tā, ja gadiem, neskatoties uz sliktu pašsajūtu, nav vērojama paaugstināta ķermeņa temperatūra. Tas var liecināt par to, ka Jums ir gausa imūnsistēma, kas adekvāti nereaģē uz iebrucējiem. Jā, paaugstināta temperatūra ir normāla imūnsistēmas reakcija uz iebrucējiem. To apstiprina arī pētījumi, kas rāda, ka šādiem cilvēkiem ir palielināts risks saslimt ar ļaundabīgiem audzējiem.

Uzzināt, kura tieši no simtiem BAV pietrūkst mūsu imūnsistēmai, ir teju neiespējami. Tātad, ko darīt lai nenodarītu sev pāri un vienlaicīgi sabalansētu BAV līdzsvaru organismā, nodrošinot tā normālu darbību? Noteikti nevajadzētu uzreiz ķerties pie tradicionālā C vai cita modes vitamīna pudeles, jo vitamīnu pārdozēšana var novest arī pie pilnīgi pretēja efekta un jaunām veselības problēmām.

Atbilde ir – lietot cilvēka organisma bioķīmijai iespējami tuvus preparātus, kas vienlaicīgi sabalansē visu BAV sastāvu, papildinot trūkstošos un nepārdozējot esošos komponentus. Sintētiskos, no naftas ražotos vitamīnus, šai rakstā nemaz neapskatīsim, bet arī augu valsts preparāti nebūs optimāls risinājums, jo cilvēka BAV sastāvs būtiski atšķiras no augu BAV sastāva un ļoti daudzas cilvēkam nepieciešamās vielas augi nesatur nemaz vai satur niecīgā daudzumā. Augu preparāti bieži izsauc arī alerģiskas reakcijas gan to atšķirīgā BAV sastāva un pat cilvēkam indīgu vielu piejaukuma dēļ. Fitoterapeiti to neslēpj, ka lielākā daļa ārstniecības augu, tos nepareizi lietojot, var pat kaitēt veselībai. Pat ierastā piparmētra lielos daudzumos var negatīvi ietekmēt vīriešu potenci. Tātad, ko darīt?