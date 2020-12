Bezvadu austiņas ir viens no ērtākajiem viedierīču aksesuāriem, kas ļauj ērti klausīties mūziku vai runāt pa telefonu. Mūsdienās bezvadu austiņas pat ir kļuvušas par daļu no ikdienas stila, jo tās arvien biežāk pamanām cilvēkiem uz ielas vai citās publiskās vietās. Vienlaikus šis aksesuārs var sniegt daudz vairāk funkciju, nekā sākotnēji varam nojaust. Vai esat pārliecināti, ka zināt un izmantojat visas savu bezvadu austiņu funkcijas?

“Kad jauna tehnoloģija kļūst populāra, daudzi to sāk izmantot ikdienā. Lielisks piemērs ir bezvadu austiņas. Protams, tās izmantojam galvenokārt tāpēc, ka tās sniedz bezvadu savienojuma iespēju, un tas ļauj aizmirst par sapiņķerētiem austiņu vadiem. Taču šādām austiņām ir arī citas noderīgas funkcijas, par kurām sākotnēji neiedomājamies. Bezvadu austiņas var izmantot kā mikrofonu vai uzlādēt ar apgrieztās uzlādes funkciju tieši no tālruņa,” stāsta Aleksandrs Jekimovs, Huawei produktu apmācību vadītājs Latvijā.

“Mēs bieži izmantojam austiņas, lai izbēgtu no apkārtējā trokšņa un varētu vieglāk koncentrēties. Iecienītās mūzikas atskaņošana tam lieliski noder. Bet, ko darīt, ja visu dienu jākoncentrējas un mūzika, ko klausāties, arī sāk kļūt kaitinoša? Šajā gadījumā labākais risinājums ir klusums. Tomēr ausu aizbāžņu lietošana, atrodoties vienā telpā ar citiem cilvēkiem, varētu būt samērā neērts risinājums, tāpēc arī šeit var noderēt austiņas. Piemēram, Huawei FreeBuds Pro bezvadu austiņas piedāvā dinamisku aktīvās trokšņu slāpēšanas iespēju, kuru aktivizējot varēsiet baudīt pilnīgu klusumu bez apkārtējiem trokšņiem. Tādējādi modernas austiņas ar trokšņu slāpēšanas iespēju var būt ērts risinājums mierīgai darba videi,” komentē Aleksandrs Jekimovs.

Tāpat, saskaņā ar eksperta teikto, jaunās Huawei austiņas ne tikai slāpē apkārtējo troksni, bet arī piedāvā trīs dažādus darbības režīmus – sākot no ārkārtīgi intensīva trokšņa, piemēram, lidmašīnas turbīnas, līdz pat biroja ikdienas trokšņu slāpēšanai. Austiņas pielāgojas vietai, kurā atrodamies un slāpē konkrētās vides troksni. Kā norāda Aleksandrs Jekimovs, tas ir īpaši ērti telefona sarunu laikā, jo apklusina apkārtējo troksni, vienlaikus padarot runātāja balsi labāk dzirdamu.

Bieži vien, savienojot austiņas ar vienu ierīci, piemēram, tālruni, mēs tās izmantojam tikai ar to. Bet bezvadu austiņas var vienlaikus savienot ar divām dažādām ierīcēm.

“Ierasta situācija: mēs ejam pa ielu, klausāmies mūziku, bet, ierodoties birojā, sēžamies pie datora, un mūzika apklust. Tad savukārt seko mēģinājums savienot austiņas ar datoru. No šādiem sarežģījumiem var izvairīties, jo modernās bezvadu austiņas var vienkārši savienot ar divām ierīcēm vienlaikus – tālruni un datoru vai tālruni un viedpulksteni. Lai pārslēgtos no vienas ierīces uz otru, varat vienkārši izmantot pārslēgšanās funkciju, nevis katru reizi atkārtot savienojuma izveides procesu. Šo funkciju var kontrolēt ar pašu austiņu palīdzību bez vajadzības aktivizēt lietotni viedtālrunī,” skaidro Aleksandrs Jekimovs.

“Ir situācijas, kad lietotāji uzvelk bezvadu austiņas, sāk klausīties mūziku un apgalvo, ka austiņas tiem traucē vai slikti skan. Šādos gadījumos ir liela iespēja, ka austiņu gumijas uzgaļi vienkārši nav piemēroti konkrētā lietotāja ausu formai un ir jānomaina. Bet kā zināt, ka skaņas kvalitātē vai neērtībās ir vainojami austiņu uzgaļi, nevis pašas austiņas? Šim mērķim varat tālrunī lejupielādēt īpašu lietotni, kurā būs iekļauta funkcija, lai pārbaudītu austiņu piemērotību jums. Šo funkciju sauc par Smart Compact Detection, un pēc tās veiktā testa ekrānā tiks parādīts, vai abas austiņas ir pareizi ievietotas ausīs un vai konkrētie austiņu uzgaļi jums ir piemēroti. Ja lietotne norāda, ka austiņas nav jums piemērotas, vajadzētu nomainīt to uzgaļus uz lielāku vai mazāku izmēru un mēģināt vēlreiz,” uzsver speciālists.

“Ja kādreiz esat nonācis situācijā, kad bezvadu austiņas ir izlādējušās, atrodoties ceļā, un jums jāiztiek bez mūzikas, šī funkcija ir domāta tieši jums. To sauc par reverso uzlādi un to atbalsta daži jaunākie viedtālruņi. Atliek tikai tālrunī ieslēgt reversās uzlādes funkciju un novietot austiņu uzlādes kastīti uz tālruņa aizmugures, un sāksies uzlādes process. Protams, pirms tam pārliecinieties, vai jūsu tālrunis ir uzlādēts, pretējā gadījumā jūs riskējat ātrāk izlādēt tālruni. No otras puses, šāda iespēja būtu jāizmanto reti, jo mūsdienu austiņas ar vienu uzlādi spēj darboties samērā ilgi. Piemēram, Huawei FreeBuds Pro austiņas ar izslēgtu trokšņa slāpēšanas funkciju darbosies līdz 7 stundām, savukārt izmantojot austiņu uzglabāšanas un uzlādes kastītē ietverto akumulatoru, darbības laiks sasniedz 30 stundas. Interesanti, ka pat tad, ja aktīvi izmantosim trokšņu samazināšanas funkciju, darbības laiks atšķirsies tikai par dažām stundām, ”norāda eksperts.