Pumpji falla apjoma un erekcijas uzlabošanai

Hidropumpjus izmanto dzimumlocekļa palielināšanai, iztaisnošanai un erekcijas uzlabošanai. Šīs ierīces darbības princips ir negatīvā spiediena radīšana dzimumlocekļa audos, kā rezultātā palielinās audu iestiepums un tiek stimulēta audu dalīšanās. Negatīvo spiedienu dzimumlocekļa audos panāk mehāniski, no cilindra izspiežot ūdeni, un, atkarībā no izmantotās manšetes, dzimumloceklī tiek radīts noteikts negatīvais spiediens. Atšķirībā no gaisa vakuuma pumpjiem, šķidrumu praktiski nav iespējams saspiest, līdz ar to negatīvais spiediens vienmērīgi iedarbojas uz visu dzimumlocekli, stimulējot pastiprinātu asins pieplūdumu un audu iestiepumu.