Drošības asistentiem kļūstot izplatītākiem, autovadītājs nedrīkst aizmirst savu atbildību

Aklās zonas uzraudzība, brīdinājums par izbraukšanu no joslas, palīdzība gaitas sākšanai pret kalnu, elektroniskā stabilitātes sistēma un bremzēšanas palīgi tagad ir gandrīz katrā jaunajā transportlīdzeklī. Lielas pūles tajā ir pielikuši gan paši ražotāji, gan arī dažādas drošības iestādes, tostarp Euro NCAP .

Lielākās daļas autovadītāja palīgu evolūcija skaidri parāda, ka ir uzņemts kurss uz autonomo braukšanu. Lielākā daļa auto sistēmu jau tagad ir digitalizētas, un to darbība ļoti lielā mērā balstās uz savāktajiem datiem. Ja vēl pirms neilga laika tā dēvētie benzīngalvas tīksminājās, ka automašīnas ir kļuvušas par datoriem, tad tagad neviens tā īsti par to vairs nejoko, jo visas šīs sistēmas patiešām palīdz vadītājam un to priekšrocības ir acīm redzamas.