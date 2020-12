Rosina sākt kriminālvajāšanu pret vīriešiem par diviem naudas izkrāpšanas gadījumiem Kurzemē

Novembra beigās VP Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas pabeigušas izmeklēšanu divos kriminālprocesos par krāpšanu. Vienā gadījumā tika konstatēta naudas izkrāpšana aptuveni 1800 eiro apmērā, taču otrā gadījumā no kāda uzņēmuma tika izkrāpta nauda - 20 000 eiro.

Pēc Šeršņovas teiktā, šā gada sākumā VP Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirknī tika sākts kriminālprocess par to, ka kāds vīrietis izkrāpa no uzņēmuma 20 000 eiro. Veicot izmeklēšanu kriminālprocesā, noskaidrots, ka starp kādu uzņēmumu un kādu vīrieti tika noslēgts rokasnaudas līgums saskaņā ar kuru vīrietis apsolīja līdz noteiktam laikam noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.

Viņa norādīja, ka otrā gadījumā tika sākts kriminālprocess par to, ka kāds vīrietis, solot atmaksāt kredītu, no pazīstamas sievietes izkrāpa naudu - sākotnēji 425 eiro, taču vēlāk, izmantojot viņas bankas datus, ņēma kredītu uz viņas vārda, kopsummā ap 1800 eiro.

Vīrietis, atbrīvojoties no apcietinājuma un saprotot, ka viņam nav ne naudas līdzekļi ne dzīvesvietas, līdz ar to viņam kredītu neviens nepiešķirtu, pierunāja sev pazīstamu sievieti noformēt kredītu uz viņas vārda. Ņemot vērā to, ka sieviete pati neprata aizpildīt pieteikumu kredītam, viņa iedeva savus personas datus vīrietim un viņš nokārtoja aizdevumu. Tālāk sieviete uzticēja vīrietim savu karti, lai viņš var tikt pie ieskaitītās naudas taču, naudu izņemot, viņš viņai sameloja, ka bankomāts karti "norija", lai viņš varētu turpināt pretlikumīgās darbības ar finanšu instrumentiem, sacīja Šeršņova.