Liepājas slimnīcā pirmo reizi četriem pacientiem veikta sirds stimulatoru implantēšanas operācija

Abi mediķi apliecināja, ka divi pirmie pacienti, kuriem operācija veikta dienas sākumā, jūtas labi un gaida izrakstīšanu no slimnīcas.

Stirna stāstīja, ka turpmāk Liepājā sirds stimulatoru implantēšanas operāciju veiks vismaz 20 cilvēkiem gadā. Ārsts atzina, ka patlaban pacienti, kuriem ir implantēti sirds stimulatori, baidās doties tālajā ceļā uz Rīgu. Četru mēnešu laikā viņam esot izdevies vienoties ar pieciem pacientiem, kuru sirds stimulatoriem ir nepieciešams nomainīt baterijas. Turklāt Covid-19 ietekmē pacienti izvairās no medicīnas iestāžu apmeklēšanas, atliekot vizīti uz vēlāku laiku.

Pudulis stāstīja, ka sirds stimulators darbojas no septiņiem līdz 15 gadiem, tas ir atkarīgs no katram pacientam izvēlētā sirds stimulatora modeļa. "Akūtajiem pacientiem palīdzību sniegsim Rīgas klīnikās, taču operācijas Liepājā var samazināt to slimnieku skaitu, kuriem ir nepieciešama neatliekama palīdzība," uzsvēra mediķis.