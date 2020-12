Ko mēs varam mācīties no Beļģijas un Īrijas?

Īrijas modelis nereti tiek minēts kā labākais „skarbās karantīnas” piemērs drīzumā gaidāmajiem Ziemassvētkiem. Kopš vasaras Dublinas valdība ir eksperimentējusi ar stingrākiem noteikumiem visiem īriem un reģionālajiem atvieglojumiem. Septembra vidū valdība paziņoja par piecu līmeņu modeli un sākotnēji ierindoja valsti otrajā līmenī; vienīgi Dublinā krogi palika slēgti un tiem bija stingrāki ierobežojumi. Tomēr jau oktobra sākumā valdības zinātniskie padomnieki pieprasīja izsludināt visā valstī visaugstāko piekto līmeni, ko valdība sākotnēji noraidīja, taču 18. oktobrī paziņoja par otro, sešu nedēļu karantīnu visiem īriem. Oficiālā Dublina to tobrīd nodēvēja par „Eiropas stingrāko režīmu”. Tajā laikā jaunu inficēšanās gadījumu skaits bija aptuveni 1300 dienā, vai 260 uz 100 000 iedzīvotāju.

Līdz decembra sākumam pieciem miljoniem īru bija aizliegti savstarpējie kontakti un viņiem bija atļauts pārvietoties tikai piecu kilometru rādiusā ap savu dzīves vietu, ko stingri uzraudzīja policija. Atšķirībā no pavasara, skolas un celtniecības objekti šoreiz palika atvērti, taču gandrīz visi veikali un restorāni bija slēgti. Kopš decembra sākuma ierobežojumi atkal ir mazināti. Skaitļi pašlaik ir izlīdzinājušies līdz mazāk nekā 300 gadījumiem dienā. Ziemassvētkos īriem ir atļauts pamest savu reģionu un svinēt svētkus kopā ar trim mājsaimniecībām.

Spānija ar otro infekcijas uzliesmojuma vilni ir tikusi galā labāk nekā ar pirmo. Oktobra beigās centrālā valdība jau otro reizi izsludinājusi nacionālo ārkārtas stāvokli; tas paredz arī nakts komandantstundu. Tomēr atšķirībā no pavasara, skolas un bērnu dārzi palika atvērti. Lielākajā daļā Spānijas reģionu bija ierobežota brīva pārvietošanās – iebraukšana un izbraukšana no konkrētas administratīvās teritorijas. Decembra sākumā daudziem spāņiem pagarinātajā brīvdienu nedēļas nogalē nebija atļauts pamest savu dzimto reģionu. Līdzīgi pasākumi tiek plānoti arī Ziemassvētku brīvdienās.

Pēc laika posma ar nelielu inficēšanās skaitu vasarā otrais koronavīrusa vilnis rudenī Itāliju piemeklēja tikpat spēcīgi kā pirmais pavasarī. Novembra sākumā, kad jaunu infekcijas gadījumu skaits atkal pastāvīgi pārsniedza 20 000 dienā, valdība noteica daļēju karantīnu. Kopš tā laika visā Itālijā laika posmā no plkst. 22:00 līdz plkst. 5:00 ir noteikta komandantstunda. Visa valsts, atkarībā no slimības uzliesmojuma intensitātes, ir sadalīta trīs dažādās riska zonās ar atšķirīgiem ierobežojumiem. Cilvēkiem vienmēr ir jānēsā līdzi izziņa, kurā norādīts, no kurienes viņi ir izgājuši un kurp dodas. Bāri un restorāni ir slēgti, ceļojumi aizliegti, bet mācības klātienē ir tikai skolēniem līdz sestajai klasei.