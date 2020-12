Kims Kiduks ieradās Latvijā, lai kārtotu lietas; viņš nomira Rīgā, nevienam nezinot

Manskis bija viens no pirmajiem, kurš paziņoja par režisora nāvi. Viņš skaidroja, ka pie viņa vērsušies draugi, lai lūgtu palīdzību kontaktu nodibināšanā ar Latvijas varasiestādēm un Kima Kuduka ārstēšanā (Vitālijs Manskis Latvijā dzīvo jau 6 gadus). To viņš pastāstīja televīzijas kanālam „Doždj”.

„Es izstāstīju tikai to, kas man ir zināms. Nevaru galvot par stāstītā precizitāti. Kims Kiduks darba darīšanās uzturējās Igaunijā. No Igaunijas viņš kādā brīdī ieradās Latvijā, to īpaši nevienam nestāstot. Viņš atbrauca, lai Latvijā iegādātos zemi, vai māju un izmantotu to kā pamatojumu uzturēšanās atļaujas iegūšanai”, Manskis stāstījis portālam „Meduza”.