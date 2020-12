Klāt Trešā advente. Jau pēc nedēļas Ziemassvētki!

Svētku noskaņu būs iespēja gūt, vērojot koncertus tiešsaistē no kultūras centriem un dievnamiem. 13.decembrī varēs vērot koncerta "Lux Aeterna" ierakstu no Rīgas Sv. Pētera baznīcas, kur muzicēs NBS Štāba orķestra klarnešu kvartets "Quattro Differente" kopā ar saksofonistu Vasīliju Šušertu un obojistu Dmitriju Maksimovu diriģenta Gunta Kumačeva vadībā. Svētdien no šīs pašas baznīcas būs iespēja skatīties arī koncerta "Ziemassvētku šūbertiāde" tiešraidi, kurā uzstāsies zināmi solisti - Anta Jankovska, Andžella Goba, Nauris Indzeris kopā ar mūziķiem - Ditu Krenbergu, Dārtu Tisenkopfu un Helēnu Kundrātu.