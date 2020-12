Lidostas attīstības plāni liek meklēt jaunas mājas Rīgas Aviācijas muzejam

Lidosta apliecina, ka tās interesēs būtu nākotnē izveidot modernu Aviācijas muzeju sadarbībā ar šo privāto biedrību. Taču vietā ir jautājums, vai Aviācijas muzeju patiešām jāveido pļavā aiz lidostas, vai tomēr vajadzētu atrast iespēju to attīstīt vēsturiskajā Spilves lidostas teritorijā.

Rīgas aviācijas tehnikas muzeja kolekcija vākta aptuveni piecdesmit gadu garā periodā. Tagad to apsaimnieko “F.Candera Aviācijas Tehnikas muzejs” bijušā avioinženiera Viktora Talpas vadībā. Viņš kopš aizvadītā gadsimta sešdesmitajiem gadiem bija viens no Fridriha Candera Jauno lidotāju kluba aktīvākajiem darbiniekiem. Šajā klubā meklējamas arī muzeja saknes – sākotnēji tika meklēti lidaparāti mācību bāzes vajadzībām, bet pakāpeniski to papildināja aizvien jauni eksemplāri, tostarp reti militārie lidaparāti, kā arī ar aviāciju saistīta atbalsta tehnika.