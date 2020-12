Parūpējies īpaši par savu roku ādu šajos ekstrēmajos apstākļos

Ādas aizsargfunkcijas veic tās augšējais slānis jeb epiderma, kam ir trīs slāņi – pirmais slānis jeb mantija, kas aizsargā ādu no izžūšanas un ietauko to, raga kārta, kas saglabā ādā mitrumu un aizsargā to no kairinātājiem, un graudainais slānis, kas uztur ādā pietiekošu mitruma līmeni. Kamēr visi trīs epidermas slāņi spēj optimāli veikt savas aizsargfunkcijas, jūtamies komfortabli un āda izskatās veselīga. Savukārt, ja kādā brīdī ādu ietekmējošie faktori šo aizsargbarjeru izjauc, āda kļūst sausa, raupja, apsārtusi, niezoša ar iekaisuma pūslīšiem. Ja attieksme pret ādas kopšanu ir vieglprātīga, tā ātri vien var kļūt sausa un sprēgājoša, bet smagākos gadījumos var rasties pat nopietni ādas bojājumi, kam var pievienoties arī infekcija.