Rīgas ostā ražotie zemūdens droni sekmīgi konkurē tirgū visā pasaulē

Uzņēmumā tapušie droni ik gadu tiek eksportēti uz Eiropu - Vāciju, Spāniju, Itāliju, Austriju, Somiju un Norvēģiju, tāpat tie tiek izmantoti zemūdens darbos arī Austrālijā, Ķīnā, Čīlē un Kanādā. Tieši ostas ir viena no galvenajām zemūdens tālvadības aparātu pielietojuma vietām.

Visas dronu mehāniskās daļas tiek ražotas Latvijā – daļa paša uzņēmuma ražotnē, daļa pie sadarbības partneriem. Elektronikas sastāvdaļas tiek saņemtas galvenokārt no lielajiem piegādātājiem Ķīnā un ASV. Katrs zemūdens tālvadības aparāts top pēc konkrēta klienta pasūtījuma, iestrādājot tieši tās funkcijas, kas nepieciešamas pasūtītājam.

Ik gadu uzņēmumā tiek saražoti 20 – 30 zemūdens tālvadības aparāti. Viena drona ražošana, atkarībā no modeļa, kā arī no funkciju un sensoru daudzuma, kas tajā jāiestrādā, ilgst no četrām līdz pat četrpadsmit nedēļām.