Baltijas lielāko uzņēmumu topā iekļuvušas 10 Latvijas kompānijas

Ikgadējā “Coface” Baltijas TOP 50 reitingā ir iekļauti 10 uzņēmumi no Latvijas, kas ir par 3 uzņēmumiem vairāk nekā pērn. Sarakstā iekļauts arī 31 uzņēmums no Lietuvas un 9 uzņēmumi no Igaunijas, portāls TVNET uzzināja tirdzniecības kredītu apdrošināšanas un riska pārvaldības uzņēmumā "Coface".