Zakatistovs: "KPV LV" visi 11 deputāti turpinās atbalstīt valdību

Tāpat "KPV LV" trīs ministri turpinās strādāt valdībā, uzsvēra Zakatistovs. Politiķis, iespējams, veidos atsevišķu deputātu grupu, bet tas būs atkarīgs no tā, vai kāds no "KPV LV" deputātiem gribēs tai pievienoties.

Zakatistovs pats ar savu rīcību norobežojas no partijas lēmumiem.

Viņa izstāšanās no frakcijas un iespējamā deputātu grupas veidošana nemainīs "KPV LV" atbalstu valdībai, bet ieviesīs skaidrāku sadalījumu darbam Saeimā un kuri deputāti sadarbosies ar partiju un kuri no tās norobežojas.

Politiķis atkārtoti novēlēja partijas jaunievēlētajai valdei visu to labāko, strādājot partijas vēlētāju interesēs. Viņš arī aicināja "KPV LV" valdi skaidrot partijas nākotnes vīziju un ideoloģisko nostāju.

Kā ziņots, 12.decembrī "KPV LV" biedru sapulce lēma Zakatistovu atbrīvot no partijas vadītāja amata un izslēgt no politiskā spēka.

Par partijas jauno priekšsēdētāju ievēlēts Rolands Millers un jaunajā valdē ievēlēti arī Ralfs Nemiro, Ēriks Pucens, Ieva Krapāne, Ramona Petraviča, Toms Andersons, Māris Možvillo, Raimonds Nipers un Mārtiņš Bremze. Līdz ar to valdē ievēlēti pieci cilvēki no pavasarī apstiprinātās valdes un trīs cilvēki no 6.decembrī ievēlētās valdes.