Kulbergs: Covid-19 dēļ cilvēki sākuši pirkt dārgākus, neracionālākus auto

Kulbergs piebilda, ka Covid-19 krīzes ietekmē mainījusies arī patērētāju izvēle. "Manuprāt, dīvaini, bet tie, kas pērk mašīnas, pērk to, kas tirgū ir pieejams. Ja ir nolemts iegādāties automašīnu, tad cilvēki vēl mazāk ir gatavi kaut ko gaidīt. Ja reiz viņi pieņem lēmumu šobrīd pirkt, tad viņi pērk to, kas ir. Un bieži vien pat ir gatavi pirkt neloģiskākas izvēles, kas ir palikušas krājumā un pieejamas uzreiz. Cilvēki izpērk krājumus un negaida to, kas būs. Tas nozīmē, ka nopērk pat dārgākas un vairāk aprīkotas automašīnas, nekā nepieciešams, un negaida pasūtījumus. Pasūtījumi - tā ir neziņa, ar ko cilvēki nav gatavi sadzīvot. Cilvēki nav gatavi gaidīt trīs četrus sešus mēnešus," viņš stāstīja.