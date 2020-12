Lieliska izklaidējoša, tomēr reizē arī gluži nopietna lasāmviela gan “pieredzējušām” trīsdesmitgadniecēm, gan visām, kas par tādām vēl tikai grasās kļūt vai redz savas meitas ar viņu ikdienas dzīves problēmām šajā vecumā. Vārdu sakot, brīnišķīgi uzrakstīts romāns sievietēm – mūslaiku aktualitātes, pazīstamas problēmas un situācijas tepat Latvijā. “Vīrs, bērni un pieci randiņi” ir viens no apgāda “Zvaigzne ABC” romantisko romānu konkursa laureātiem.

“Pēc kāzām tīksminājos par katru skaņu, kas nāca no manas mutes, kad teicu: “Mans vīrs.” Tas bija kā ar tikko mutē iemestu košļeni – jauna, intensīva garša. Tagad tā košļene jau gremota un pārgremota, no saldās garšas nekas vairs nav palicis pāri. Mans vīrs. Jā. Nu un?” tā spriež trīsdesmitgadniece Rigonda, gada sākumā prātojot, ka šajā gadā vajadzētu kaut ko dzīvē mainīt – varbūt pat šķirties no vīra. Kāpēc? Uz šo jautājumu Rigonda arī pati sev īsti nevar atbildēt. Viņai vienkārši ir besis!