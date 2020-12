Jelgavā izglābts upes ledū ielūzis suns

Ierodoties pie upes, viens no ugunsdzēsējiem uz glābšanas dēļa nokļuva līdz dzīvniekam.

Kad suns bija izcelts no ledus, noskaidrots, ka viņam ap kaklu ir siksniņa ar saimnieka telefona numuru. Glābēji sazvanīja saimnieku un, kamēr gaidīta viņa ierašanās, glābējs suni iecēla automobilī un sasedza, lai sasildītu.

Gadījumā, ja ledū ielūzis cilvēks, VUGD pārstāve Ilze Dāme-Birziņa norāda - ir jāsaglabā miers, kā arī jāmēģina galvu turēt virs ūdens. Ielūstot ledū, nevajag haotiski kustēties, bet gan vienmērīgi kustināt kājas, it kā griežot velosipēda pedāļus, bet, kad ir izdevies tikt ārā no ūdens, tad nav jāsteidzas stāties kājās uz ledus, bet gan jāmēģina ritināties prom no bīstamas vietas.