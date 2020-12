Valsts policija trīs dienu laikā Kurzemē pieķer 10 dzērājšoferus, trīs no tiem izraisa avārijas

Laika posmā no sestdienas līdz vakardienai Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas ir konstatējušas 10 transportlīdzekļu vadītājus, kuri pie stūres bija sēdušies alkoholisko dzērienu ietekmē. Pieciem no transportlīdzekļu vadītājiem nebija transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, savukārt trīs gadījumos ir notikuši ceļu satiksmes negadījumi. Taču Ventspilī, pateicoties iedzīvotāja vērībai, tika apturēts kāds transportlīdzekļa vadītās, kurš, būdams 4,35 promiļu reibumā un bez tiesībām, pārvietojās ar automašīnu.

14.decembrī Valsts policijā saņemta informācija no kāda iedzīvotāja par to, ka Ventspilī ar automašīnu “BMW” pārvietojas vīrietis, kurš, iespējams, atrodas alkohola reibumā. Ap pulksten 13:30 Ventspilī, Jēkaba ielā tika apturēta vīrieša vadīta automašīna “BMW” un konstatēts, ka viņš pārvietojies, būdams 4,35 promiļu reibumā un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Vīrietis jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par braukšanu dzērumā un bez tiesībām. Savukārt 15.decembrī ap pulksten 01:20 Kuldīgā, Lapegļu ielā konstatēts, ka vīrietis vadīja automašīnu “BMW”, būdams 0,36 promiļu reibumā.

Trīs gadījumos transportlīdzekļu vadītāji, kuri atradās alkoholisko dzērienu ietekmē, ir izraisījuši negadījumus. 12.decembrī ap pulksten 13:00 Valsts policijā saņemta informācija no ārstniecības iestādes par to, ka sieviete, vadot velosipēdu Kuldīgas novadā un būdama alkohola reibumā, cieta negadījumā. Sievietes izelpā konstatētas 1,88 promiles alkohola.

14.decembrī ap pulksten 03:20 Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Durbes novadā, Vecpils pagastā ir avarējusi automašīna. Noskaidrots, ka vīrietis, vadot automašīnu “Mitsubishi” bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām un, būdams alkohola reibumā, nobrauca no ceļa braucamās daļas grāvī, kur apgāzās uz jumta. Negadījumā cieta automašīnas pasažieris, kurš ar gūtajām traumām nogādāts medicīnas iestādē. Savukārt automašīnas vadītājs no stacionēšanas atteicās. Valsts policijā pret automašīnas šoferi ir uzsākts kriminālprocess par transportlīdzekļa vadīšanu bez tiesībām un, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē. Šofera izelpā konstatētas 2,60 promiles alkohola.