Vidzemē taksometra vadītāju plāno sodīt par sejas aizsargmaskas nelietošanu

12 no tiem ir sākti par to, ka personas, iebraucot Latvijā, nebija aizpildījuši elektroniskās apliecinājuma anketas jeb "covidpass.lv". Savukārt 16 administratīvie procesi sākti par to, ka notika privāti pasākumi, kuros piedalījās vairāki cilvēki no dažādām mājsaimniecībām, tādā veidā neievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.