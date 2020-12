Ford Kuga piedzīvo mini revolūciju

Normunds Avotiņš: "Nezinu, cik ilgi tas vēl būs svarīgi un kādu interesēs, bet Eiropas fordiem ir ļoti labas šasijas. Tās labi brauc, ir pareizi nokalibrēta amortizācija, un tās labi stūrējas - vienalga, vai braucat pa asfaltu vai ārpus tā. Jaunā Kuga nav izņēmums. Pabraucām pa vieglu offroad. Tur ar visu priekšpiedziņu viss ir kārtībā. Attiecīgi, uz asfalta Kuga stūrējas gandrīz vai ar domu spēku, tā kā sporta mašīna. To nu fordam nevar atņemt!"

Modeļi ar standarta iekšdedzes dzinējiem maksā no 27 līdz 40 tūkstošiem eiro.

FOTO: Ekrānuzņēmums no TV Auto ziņām

Jaunā Kuga ir īsts atradums tiem, kam patīk britu automašīnas, to dizains. Te ir kaut kas no Jaguar un Aston Martin, tikai par daudz, daudz mazāku naudu. No pilnīga arjegarda, kādas trešā plāna lomas, ko Kuga līdz šim spēlēja kompakto SUV tirgū, jaunais Ford izvirzījās tuvu pirmajām rindām.