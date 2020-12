Atcelts Zviedrijas WRC posms

Posms Zviedrijā bija paredzēts no 11. līdz 14.februārim, bet šīs nedēļas sākumā Zviedrijas valdība pieņēma striktākus mērus saistībā ar Covid-19 ierobežošanu.

Gadījumā, ja kādai no valstīm neizdosies uzņemt iepriekš paredzēto WRC posmu, to varētu darīt kāda no rezervistēm - Turcija, Lietuva, Beļģija, Argentīna, Grieķija un Itālija.