Miljardiere Skota veikusi ziedojumus 4,2 miljardu dolāru vērtībā

Viena no bagātākajām sievietēm pasaulē, “Amazon” dibinātāja Džefa Bezosa bijusī sieva Makenzija Skota otrdien paziņojusi, ka viņa veikusi ziedojumus 4,2 miljardu dolāru vērtībā vairāk nekā 384 organizācijām. Tā ir daļa no plāna – ziedot lielāko daļu no savām bagātībām labdarībai, vēsta CNN.