Var sasniegt jebko, ja tu tam velti 10 000 stundu. Femme Fatale fatāliste MARIJA NAUMOVA

Dziedātāja un aktrise Marija Naumova. Ugunīga, impulsīva un neatkarīga. Marija atzīst, ka neprot gaidīt, jo viņai gribas darīt to, kas viņai patīk. Darbu uz skatuves nesauc par profesiju, jo uztver to kā meditāciju. Dziedātāja ir absolūta fatāliste, viņas sirds sastopama gan Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī, gan Parīzē, gan Indijā. Marija 2002. gadā uzvarēja Eirovīzijā, tomēr sevi vairāk uztver kā aktrisi, nevis dziedātāju. “Arī koncerts ir neliels stāsts,” saka Marija Naumova.

“Bērnībā man gāja visādi. Es biju meitene ar brillēm, nedaudz šķielēju. Man ir vairāki stāsti – reiz uzvarēju konkursā, lai filmā spēlētu galveno lomu. Bet pēc tam atbrauca komisija no Maskavas un pateica, ka meitene ar brillēm šai lomai nav vajadzīga. Braucu uz Maskavu stāties aktieru skolā. Tur man gāja ļoti labi, tolaik tur bija trīs tūres, konkurss un pēc tam tikai eksāmeni. Pēc pirmās tūres mani paņēma uzreiz uz konkursu, mamma pateica, lai uz eksāmenu eju bez brillēm. Pirms kāpšanas uz skatuves gaidīju stundu un uz skatuvi jau devos ar pārgurušām acīm, kuras skatījās apmēram šādi... Latviski to varētu nosaukt – profesionāli nederīga. Un tad es atbraucu atpakaļ uz Rīgu un dusmās iestājos juristos,” par savu skarbo karjeras ceļa sākumu stāsta Marija.

Dziedātāja savu tēvu sauc par dvēseles radinieku: “Vecāki ir kā vārti, pa kuriem mēs ienākam šajā pasaulē. Viņi ar savu pieredzi un raksturu iedod mums dienasgrāmatu, kas ir pilna ar uzdevumiem un kuri mums jārisina visas dzīves garumā. Tāpēc es izvelējos tādu tēti, kas man jau no agras bērnības sāka attīstīt filozofisko domāšanu. Viņš mani virzīja uz turieni, kur man bija jānonāk. Mamma ir ļoti radoša aktrise. Tas atkal ir kaut kas pavisam cits. Viņa man ir iedevusi daudz no tā, ko izmantoju savā profesijā. Bet es to pat nespēju nosaukt par profesiju, jo skatuve ir mana meditācija. Es tur atrodos pavisam citā dimensijā.”