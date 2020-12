Latvija līdz šim ir sniegusi atbalstu Baltkrievijai 246 500 eiro apmērā

ĀM parlamentārā sekretāre norādīja, ka daļa no finansējuma tika piešķirta Veselības ministrijai, lai varētu uzņemt cilvēkus no Baltkrievijas rehabilitācijas centrā "Vaivari". Pēc Kalniņas-Lukaševicas rīcībā esošajiem datiem, iestādē medicīnisko rehabilitāciju līdz šim saņēmušas sešas personas.

Viņa pavēstīja, ka nedēļas sākumā notika NVO rīkots seminārs, lai apzinātu, kādas ir Baltkrievijas puses vajadzības. Viens no secinājumiem ir tāds, ka nepieciešams skatīties uz tiem aspektiem, kurus varētu neaptvert Eiropas Savienības 24 miljonu eiro lielā atbalsta programma Baltkrievijai - "EU4Belarus: solidarity with the people of Belarus" un koncentrēt Latvijas finansējumu "nišas palīdzības sniegšanai".