Strauji pieaugot Covid-19 saslimstībai, Zviedrijā saasinās debates par ierobežojumu nepieciešamību

Zviedrijā, kura līdz šim centusies Covid-19 pandēmiju pārlaist, pēc iespējas mazāk ierobežojot cilvēku dzīvi, samilst grūtības sniegt palīdzību saslimušajiem. Tādējādi sabiedrībā arvien asākas kļūst debates par stingru ierobežojumu ieviešanu kā to dara citas valstis, raksta "The New York Times".