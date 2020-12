Būt ebrejam, Freida studentam 1906. gada Vīnē

Šādu ainu jau pirmajā sērijā uzbur jaunais britu un austriešu kopražojums - psiholoģiskais detektīvseriāls "Asinis Vīnē" ("Vienna Blood"), kas pieejams LMT Viedtelevīzijas abonentiem. Seriāla darbība notiek sarežģītā laikā - īsi pirms Pirmā pasaules kara Austroungārijas impērijas centrā, kur politiskajā dzīvē viens no redzamākajiem pārstāvjiem ir pilsētas galva Karls Lūge (Karl Lueger) - izteikts antisemīts un vēlāk viens no Ādolfa Hitlera (pēc viņa paša vārdiem) iedvesmotājiem.

Jaunais ebreju dakteris Makss Libermans, kuru atveido aktieris Metjū Bērds (Matthew Beard), kopā ar ģimeni pārceļas no Lielbritānijas uz Austriju, lai studētu pie toreiz dažādi vērtētā psihiatra Zigmunda Freida. Paralēli viņš strādā vietējā psihiatriskajā slimnīcā, kur spiests vērot dažādu arhaisku metožu izmantošanu ārstniecībā, piemēram, elektrošoku - kad pacientam pie pakauša piestiprināja elektrodus un palaida elektrību, izraisot šausmu filmu cienīgu raustīšanos.

FOTO: kadrs no seriāla

FOTO: kadrs no seriāla

Seriāls uzfilmēts vairākās vietās Vīnē un balstās uz britu rakstnieka Frenka Talisa (Frank Tallis) romāniem par dakteri Libermanu. Scenāriju sarakstījis saturiski radniecīgā seriāla "Šerloks" (Sherlock) autots Stīvs Tompsons (Steve Thompson). Savukārt režisors ir "Emmy" balvai nominētais ebreju izcelsmes austriešu profesionālis Roberts Dornhelms (Robert Dornhelm), kura kontā holokausta seriāls "Anne Frank: The Whole Story".

Arī "Asinis Vīnē" viena no sižeta līnijām ir "ebreju jautājums", vienā no sērijām galvenie varoņi saskaras ar radikālu rasistisku organizāciju, kura vēlas izsvēpēt imigrantus, arī ebrejus no Austrijas.