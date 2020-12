Dīkstāves pabalstos 85% gadījumu izmaksātā summa būs 430 eiro

Jaunzeme arī informēja, ka kopumā VID saņēmis vairāk nekā 8000 pieteikumu, tostarp gandrīz 5000 pieteikumu saņemts no darba devējiem, seko pašnodarbinātie un patentmaksātāji. Lielākā daļa pieteikumu - 1000 - saņemti no izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, seko vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, bet no pārējām nozarēm pieteikumu ir mazāk.