Plešs ievēlēts par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru

viena no lielākajām prioritātēm ir administratīvi teritoriālās reforamas veikšana un šīs reformas pieņemšana ir vēsturiskais solis,

kas ļaus nodrošināt līdzvērtīgākus un kvalitatīvākus, tajā skaitā izglītības vai sociālos pakalpojumus neatkarīgi no cilvēku dzīvesvietas. Tas radīs augsni ekonomiski neatkarīgākām pašvaldībām, pauda politiķis.

"Pleša virzīšanā nesaskatu neko gaišu, viņa virzīšanā saskatu tikai to, ka Pavļutu nevar virzīt. AP veiksmes stāsts ir beidzies. Atbalstīt kādu nozīmē uzņemties atbildību, taču uzņemties atbildību par Plešu mēs nevaram. Demonstrēt solidaritāti haotiskajai valdības darbībai un hameleonu rotaļām tajā mēs arī nevaram," teica Agešins.

Deputāts Viktors Valainis (ZZS) uzsvēra, ka no Pleša tiek sagaidīts konkrēts redzējums par darāmajiem darbiem, kā arī atteikšanās no "vispārējām frāzēm", runājot par pašvaldību nākotni, jo tās saskaras ar nopietnām finansiālām problēmām. Valainis uzsvēra, ka visas VARAM pakļautībā esošās jomas gaida skaidru redzējumu un atbildes uz jautājumiem, ko rada virkne problēmu - piemēram, gan atkritumu apsaimniekošanā, gan klimata neitralitātes jautājumos.

Deputāts Aldis Gobzems atgādināja, ka pats Plešs, ienākot politikā, sacījis, ka viņa politiskais ideāls, uz ko tiekties, ir bijušais ministrs Juris Pūce. Interesējoties par to, vai Plešs VARAM struktūrās saglabās Pūcem un Edgaram Jaunupam pietuvinātos cilvēkus, Gobzems vaicāja, vai arī Plešs bija saņēmis naudu no minētajām personām ziedošanai partijai, uz ko norādījis Mičerevskis. Gobzemu arī interesēja, ko Plešs "kādā slepenā tikšanās laikā tumšā ielas stūrī Bauskā" kā ceļamaizi sagaidījis no Pūces.