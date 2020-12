Lai ne vien palielinātu folkloras mūzikas klausītāju loku, bet arī iepazīstinātu plašāku auditoriju ar folkmūziku latgaliešu valodā, portāls TVNET ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs" atbalstu realizē projektu kopumā sešu mūzikas klipu izveidei folkloras kopai "Upīte" un postfolkloras grupai "Rikši".

Postfolkloras grupu "Rikši" var droši saukt par vienu no populārākajām latgaliešu postfolkloras grupām – "Rikšiem" līdz šim jau iznākuši trīs albumi, grupa ir pazīstama ne vien Latgalē, bet visā Latvijā un ārpus tās ar savu veiksmīgo dalību gan pasākumos, gan festivālos.

Postfolkloras grupas pamatelementi vienmēr ir bijuši spēcīga skatuves enerģija, cieņa pret latviešu folkloru un jautra kopā būšana. Radusies 2011. gadā, grupa šobrīd ir pazīstama kā modernās tradicionālās mūzikas izpildītāja Latvijā un latviešu diasporās ārvalstīs. Gandrīz 10 gadu laikā izdoti trīs albumi, akcentējot Austrumlatvijas tradicionālo mantojumu un pievienojot tam jauneklīgāku skanējumu. Grupas galvenais mērķis ir parādīt publikai, it īpaši jauniešiem, ka folklora var būt interesanta, skanīga un noderīga arī mūsdienās. Līdz ar to stilu, kurā pieci spēcīgi vokāli apvienojas ar vijoles, akordeona, mandolīnas, basģitāras un bungu skaņām, var saukt par popfolkloru. Pieredze rāda – sākot no Latvijas pilsētu kultūras namiem līdz pat koncertzālēm, radio, TV un Dziesmu svētkiem, skatītāji allaž no "Rikšiem" gūst noturīgu pozitīvas enerģijas lādiņu.

Šobrīd grupa tikko izdevusi trešo albumu "trīp!", kas akcentē cilvēka dzīves posmu sasaisti ar gadskārtu ritu un turpina izcelt Austrumlatvijas galvaspilsētas Rēzeknes pusē fiksētās tautas melodijas, tekstus un izloksnes.

Lai gan "Rikšu" pūrā ir veseli trīs albumi, neskaitāmas folkloras ekspedīcijas un dziesmas, ko grupa bieži izpilda, bet kas nav nonākušas izdoto albumu sastāvā, izvēloties dziesmas mūzikas klipu tapšanai, "Rikši" izvēlējās celt atkal saulītē dziesmu "Īveņa" no grupas pirmā albuma, kā arī piešķirt vizualizāciju albuma "trīp!" dziesmām "Lendīna" un "Lobs vokors". Kopumā visas trīs izvēlētās dziesmas lieliski parāda cilvēka un pasaules iekšējo laiku, tā mijiedarbību, meklējumus un, kā jau visās "Rikšu" dziesmās, – bieži vien sarežģītās dzīves tvērumu caur vieglumu un prieku.

ĪVEŅA

Es precīzi zynu, kod "Īveņa" atnuoce – tys beja 2013. goda pavasars, i tys eistyn ir interesanti, par tū, ka as vīnmār varu ar dzīsmem sasaisteit koč kaidas vītas, un te as, pīmāram, zynu, ka es beju pi rodim Daugavpilī, škirstieju tautasdzīsmu gruomoteņu, i atrodu vīnu dzīsmi, kur ir tys motīvs par "Stuodieju īveņu", i iz reizis aizakiera, ka, eu, jā. Es atcerūs, ka as pi klavīrom siedeju, spielieju i saprotu, ka jā – byus! Un tai pa mozam tys apauga. Vīneigais, prūtams, juoatzeist, ka "Īveņa" nav piļneibā tautasdzīsme, tur ir pīlykta arī radūšuo jaunrade gon tekstā, gon melodejā. Un es zynu, ka meitinem tei dzīsme vīnmār palyka meila... koč kai meitas, Madara, i tūlaik vāļ "Rikšūs" Zane beja, koč kai juos tū sasaistieja ar sevi, ar sovu dzeivi, ar sovu stuostu, un vīnmār muocieja skasiti iznest. Myusim pošim tymā laikā beja hīts "Aiz upeitis" nu lānojom, un "Īveņa" tai lānom nazkur pazuda, lai gon cylvākim jei patyka. Un tagad jaunajā periodā sanuoca tai, ka, pyrms koč kur goda, mes dūmuojam, kaidas dzīsmes varātu izceļt nu pyura, kuras mes vaira tai naspielejom, i tod atnuoca "Īveņa", un tai jei arī īsadzeivuoja. Un tagad "Īveņai" ir taida ūtruo alpa. Ēriks Zepspostfolkloras grupas "Rikši" līderis, etnomūziķis

Īveņa vispār ir ļoti skaista, enerģētiski spēcīga dziesma, bet tajā pat laikā – ļoti trausla. Vienmēr, kad es to dziedu, bez emocijām nu nekā nevar. Tā ir viena no pirmajām "Rikšu" dziesmām, ko kādreiz izpildījām ar bijušo postfolkloras grupas dalībnieci Zani, bet šobrīd, kad dziedu viena pati, priekš manis šī dziesma ir mainījusi skanējumu. Nu reāli asaras skrien acīs! Paši dziesmas vārdi, man šķiet, ir par to, ka ir dzīvē šķēršļi, ir tas vējš, kas liedz piepildīties daudz kam, ko vēlamies. Uzreiz jau, kad dzirdi dziesmu, galvā aptuveni ir bilde, kā tas varētu izskatīties, un šai dziesmai, jā, tā bija brišana, stigšana, ceļš. Ja ārā nebūtu rudens, es būtu arī gatava krist, slīkt un vārtīties, bet, tā kā man mājās ir mazs bērniņš, sākotnēji tam teicu kategorisku "nē", par to līšanu ūdenī un purvā. Bet tajā dienā... tā dziesma skanēja galvā visu dienu mums, un tas aizgāja dabiski – es pati pēc tam nesapratu, kā nonācu līdz gulēšanai aukstā purva ūdenī. Sajūtas bija, ka ir auksti, visu dursta kā ar adatām, bet visu atsvēra gandarījums par izdarīto darbu. Madara Brolišapostfolkloras grupas "Rikši" vijolniece un vokāliste

Tei ir vīna nu pyrmuo albuma foršuokajom dzīsmom, taida vysemocionaluokuo dzīsme, kas maņ saistuos ar "Rikšu" pyrmsuokumim, gon lobim laikim, gon slyktm laikim. Itei dzīsma, lai gon ir skumja, bet eisteneibā – ļūti forša. Madara te beja poša golvanuo, i vysu filmiešonas laiku maņ vysleluokais uztraukums beja par Madaru – mes jū tī gremdiejam, sleicynuojam, jai vysu laiku beja solts.. a maņ golvanais beja, lai Madarai vyss labi, vyss sylti i vyss kuorteibā! Ivars Utānspostfolkloras grupas "Rikši" basģitārists un vokālists

Īveņa ir vīna nu grupys vacuokojom dzīsmem. Ejūt laikam i apaugūt skaniejumam, jei ir kļuvusi par Rikšu "mīļdziesmiņu". Asom pazeistami kei atraktīvie latgaļīšu jaunīši ar pamateigu polkas pīsitīnu, bet "Īveņa" paruoda, ka varam i parunuot par koč kū nūpītnuoku, dažubreid - i skumjuoku. Bet cylvākim navajaga beitīs nu skumjom -juos dažubreid ir vajadzeigys. Īsliedz klipu i izej cauri liriskom četrom minutem kūpā ar myusim! Mārcis Lipskispostfolkloras grupas "Rikši" mandolīnists, ģitārists, vokālists, vairāku dziesmu aranžētājs

Es itū dzīsmi naasmu rakstiejis ar grupu kūpā, bet izpildiet jū sanuocs ir dīzgon bīži. Tei taida emocionāluokuo "Rikšu" dzīsme, maņ ruodīs, jimā vysleluokais spāks ir. Jurģis Lipskispostfolkloras grupas "Rikši" bundzinieks

LENDĪNA

Nākamā dziesma, kam nupat tapis videoklips, ir dziesma "Lendīna" – Lieldienu dziesma, kas stāsta stāstu par gaismas atgriešanos ne vien dabā, bet cilvēkā pašā – pavasaris, kas pienāk, sasniedzot kalna virsotni un atverot acis.

Par Lendīnu... nu, tys stuosts te suokuos taids sarežgeituoks. Arī, gluži kai vysas dzīsmas, mes jū bejom spieliejuši, bet tai saīt, ka nu Riezeknis aprinča, kai vysur, ir daudzi Juoņu dzīsmu, ir daudzi Zīmassvātku dzīsmu, bet Leldīnom moz beja variantu. Un te princypā tys ir samiksāts nu treis dzīsmom kūpā. Par sajyutu runojūt, itei varātu byut, prīkš manis personeigi, puoreja starp "Rikšim", kas beja pyrmūs divus diskus, kaidus septeņus ostoņus godus, uz tīm "Rikšim", kas ir šūbreid. Kai vysas grupas, arī "Rikši" sovu grupas dzeivi var datēt pa diskim, un tod tei puoreja beja dīzgon smoga. Un itymā dzīsmā tys ir – tī svātki, tys mirklis, uz kū tu ej, tei izaugsme. Tei kolna viersyutne – jei patīseibā dažreiz nuok tik ilgi un tik smogi, bet tod, kod tu uzkuop tur augšā – tod ir tys kaifs. Arī klipa fiļmiešonā myusim beja ļūti svareigs tys moments, kod mes asom uzkuopuši kolnā ar skotu iz azaru, ar skotu iz plašumim, i tei ir tei sajyuta – mes asom uzkuopuši. I tī tu sajyuti tū komadas spāku. Ēriks Zepspostfolkloras grupas "Rikši" līderis, etnomūziķis

Šī mums ir jauna dziesma no albuma "trīp!", kurā tā ir pirmā dziesma – tas ir kaut kā jauna sākums, pavasaris, enerģija. Beidzas tumsa, ir pavasaris. Tāds foršs sākums. Klipa scenārijs – ļoti atbilstošs dziesmai, atbilst tai enerģijai, sevišķi tā skriešana, kas notika. Madara Brolišapostfolkloras grupas "Rikši" vijolniece un vokāliste

Mes jū filmiejom nailgi pyrms uorkuortas stuovūkļa suokuma, deļ tam ļūti interesantas sajyutas... jei maņ vaira saistuos ar uorkuortys stuovūkli, ar maskom, ar vysim tim īrūbežuojumim – myusim beja cylvāki pīaicynuoti filmiešonai, bet da gola navarieja jūs redziet... tai ir ar tū sliepšonūs aiz maskom i atsamūsšonu dzīsmā. Ivars Utāns postfolkloras grupas "Rikši" basģitārists un vokālists

Lendīna ir, munupruot, pyrmīs latgalīšu folk-house oriģinālskaņdorbs. Dzīsme manomi atsaškir nu puorejuos myusu daiļradis. Tān as saprūtu aktīrus, kurim vālā rudinī voi agrā pavasarī juofiļmej vosoras skati. Beja solts, bosas kuojis i lynu krekleņš laikapstuokļūs, kod juonosoj zīmas kurtka. Bet tys beja tū vārts, taidys pīredzis īspiejas nav bīži. Dzīsmē ir spāks. Cik lels? Tū jyusim paleidzies saprast TVNET radūšuo klipa fiļmiešonys komanda. Mārcis Lipskispostfolkloras grupas "Rikši" mandolīnists, ģitārists, vokālists, vairāku dziesmu aranžētājs

Nu, maņ Mārcis pascieja, ka as navaru vyspuor nikuo tī spieliet, as varu spieliet tikai vīnu patternu. Tys ir gobols, kurā es asmu super īrūbežuots, es spieleju vīnu konkrētu reiva grūvu, i vysi gribieja, lai vyss arī izaklausuos piec reiva. Nu tai es jū uztveru – kai klubņiku, kurā es navaru eisti izapaustīs. Bet, es dūmoju, Rikšim itys ir vizuālajā muokslā lels liecīns iz augšu, bet beja ļūti SOLTS! Jurģis Lipskis postfolkloras grupas "Rikši" bundzinieks

LOBS VOKORS

Kā vēl vienu dziesmu klipa tapšanai "Rikši" izvēlējušies arī Ziemassvētku sezonai tik atbilstošo "Lobs vokors", kas ir enerģiska, jautra un paārdīšanās vērta – kaut vai esot vienam pašam mājās pie egles.

Itai dzīsmei es arī varu nūsaukt konkrētu vītu, un, lai cik stulbi nabyutu, tei ir – Stounhendža! Par tū, ka tīši tymā rudinī, kod myusim topa dzīsme, kod topa disks, "Lobs vokors", man līkās, beja pyrmspādejuo dzīsma, kas atnuoce. Jā, myusim beja idejas par šū dzīsmi, mes bejam jū spieliejuši, bet koč kai koč kas nasasalyka kūpā. Un tod es beju aizbraucs iz Londonu, i tod beju izdūmuojs, ka aizbraukšu iz Stoundendžu – tī radūšī procesi jau īkšā nūteik – i koč kai, staigojūt i riņķojūt apkuort tai Stounhendžai, īguoja pruotā tei "sasukovu bāru zyrgu" vīta, gon arī vyss īvads ar tū "tūrururū" – jū esiteneibā tys ir vīnkuorši pants nūspālāts nu ūtra gola. Man līkās, ka jai arī ir juobyut taidai vīglai – ja mes tekstā pasaverom, tod tei situaceja ir, ka tev vīnu reizi nadūd, ūtru reizi nadūd, ka tev ir juopyulās, juocenšās, ka tūmār tys ir dīzgon smogi, bet tūmār – ka tys vyss tīk uztvarts ar taidu vīglumu un humoru, un tei ir dalieji arī taida "Rikšu" esence – ka mes mieginojam iz ļūti daudz kū skateitīs, īdūdūt taidu pozitivismu i vīglumu. Ēriks Zepspostfolkloras grupas "Rikši" līderis, etnomūziķis

O, lobs vokors, heiyā! Tas ir visjautrākais un visdabiskākas gabals. Filmēšanā bijām kā viena ģimene, ar visādiem akrobātiskajiem trikiem no puišu puses, man ļoti patika. Tā ir Ziemassvētku sajūta – mājās ar ģimeni, pušķojot eglīti – tāda riktīga Ziemassvētku dziesma! Madara Brolišapostfolkloras grupas "Rikši" vijolniece un vokāliste

Jautra, lieliska Zīmassvātku dzīsme par sasatikšonūs! Un filmiejam mes arī tai – it kai seņ nabyutu sasatikušīs – leida uorā vysi besi, vyss, kas sasakrojīs, vyss lobais i ļaunais leida uorā itymā videoklipā! Ivars Utāns postfolkloras grupas "Rikši" basģitārists un vokālists

Paruodam vīnu nu stereotipim, ar kū saistās latgalīšu mentalitate. Dauzeišanuos, prīks, gimeniskums! Tys beja improvizācejis videoklips, vysas darbeibas topa iz vītas, kas padarieja klipu dabisku. Maņ beja jautri, i, ceru, ka jū viertīs byus tikpat jautri. Mārcis Lipskis postfolkloras grupas "Rikši" mandolīnists, ģitārists, vokālists, vairāku dziesmu aranžētājs

Baiguo diskoteka, baigais tuseņš, un es lepojūs ar tū, ka asmu pīsadaliejs dzīsmis tapšonā, asmu jimā īlics arī nu sevis, deļ tam maņ ir jū interesantuok i klauseitīs, i spieliet. Var arī iz skatuvis baigi močeit bez spāka i žielesteibas. Jurģis Lipskispostfolkloras grupas "Rikši" bundzinieks

Mazliet par filmēšanas procesu...

Vīnmār, aizsuocūt kaidu ideji, ir baist, kai tys byus, i kai tys izīs. Bet, ka nūdūms īt nu sirds - navar nasaīt! Folkmuzykai byut, par tū, ka tys ir myusu seņču mantuojums, i bez itom "laipom" puori kolnim dzievī tikt byus gryuši. Paļdis folkloras kūpai "Upīte" i postfolkloras grupai "Rikši" par breineigū dorbu, kū jī dora. I vysleluokais paļdis TVNET radūšajai foto/video komandai - par šaļteņu nūtveršonu i izpratni, kai itu breineigū materialu garšeigi padūt tuoļuok. Paļdis, meilī! Evika Muiznieceprojekta vadītāja, producente

"Rikši" ir apslēptā Latvijas mūzikas pērle, un man ir prieks, ka varu būt daļa no procesa, kas palīdzēs tai nākt gaismā un sasniegt klausītājus. Juris Lisovsprojekta operators, producents, montāžists

Šī bija jau otrā pieredze, filmējot mūzikas video tieši folkmūzikas žanram. Šoreiz jau pats jutos atvērtāks, un arī pati grupa skaidri zināja, ko vēlas un kādam ir jābūt gala rezultātam. Darba pocess bija jautrs un dinamisks. Lai gan folkmūzika parasti asociējas ar klasisko tās izskatu tautastērpos un citās folkloras žanra reālijās, "Rikšu" skanējums pierāda, ka šī mūzika var būt arī moderna, ka skanējums var būt aktuāls arī jauniešiem. Te ir tas vidusceļš - starp folkmūzikas tradicionālo skanējuma un dziļumu un mūsdienu kontekstu. Oskars Lūsisprojekta operators, producents, montāžists

Man bija auksti, bet patika. Jānis Škaparsprojekta fotogrāfs

Bija ļoti forši, nebija nekas ilgi jāgaida, čaļi forši – gandrīz viss izdevās ar pirmo reizi. Filmēsim vēl! Madara Brolišapostfolkloras grupas "Rikši" vijolniece un vokāliste

Beja jautri, beja sylti, beja auksti, beja vyss, kū vajadzieja! Un filmiešonas komanda – ļūti loba! Adekvāti-naadekvāta obu vuordu lobuokajā nūzeimī! Ivars Utānspostfolkloras grupas "Rikši" basģitārists un vokālists

Maņ eisteneibā beja samārā moz saprasšonas, kas nūtiks fiļmiešonas laukumā, as piļņeibā uzaticieju vysom TVNETīšu idejom, i fiļmiešonas gaitā as saprotu, ka tys, kas ir izlykts iz papeira nav nikaidas naizdarāmuos ilūzejas, kas maņ vīnu breidi lykuos. Vīnā breidī beju skeptisks, bet pošas fiļmiešonas laikā es saprotu, ka scenāreji nav nimoz tik narealizejami, i vyss nūtyka puorsteidzūši organiski. Ja maņ ir īspieja struoduot ar radošuos jūmas profesionālim, as ar vysom četrom asmu par. Operativitāte i gareiguo saikne starp radūšuos komandas purstuovjim padora jūs par augsta ranga speciālistim. Munupruot, uz tuom treis dīnom vysi apvīnuojuomīs i palykom par vīnu vasalu. Mārcis Lipskispostfolkloras grupas "Rikši" mandolīnists, ģitārists, vokālists, vairāku dziesmu aranžētājs