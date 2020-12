Mātišķības jēdziens nav viennozīmīgs - dažādos vēstures posmos tas bijis piepildīts ar atšķirīgu saturu. Piemēram, viduslaikos sievietes, ja nenomira dzemdībās, visu aktīvo dzīvi pavadīja grūtniecības stāvoklī - vidēji precēta sieviete dzemdēja reizi 18 mēnešos. Mātes instinkta jēdziens Eiropā radās vien 18. gadsimta vidū, bet vēl 19. gadsimta sākumā Artūrs Šopenhauers teica, ka sievietes sūtība aprobežojas ar cilvēces pavairošanu. 19. gadsimta beigās Freida sekotājas Māti ar lielo burtu nocēla no pjedestāla. 20. gadsimta sākumā attīstoties feminisma kustībai, sievietes meklēja savu vietu dzīvē un atteicās dzemdēt. 60. gadu feministes uzskatīja, ka mātes funkcija no sievietes prasa par daudz, liedzot daudzas dzīves iespējas un tā tālāk.

Filmā ir zīmīgs brīdis, kad viena no varonēm runā par to, ka grūtniecība ir kaut kas, kam gājusi cauri visa cilvēce, bet tajā pašā laikā ir sajūta, ka tas notiek ar tevi vienīgo. Tā ir unikāla vai universāla pieredze - vai abas vienlaikus?

Jā, vīriešu rakstītajā vēsturē sieviešu lietas nav bijušas uzmanības centrā, lai gan caur sievietes ķermeni rodas jauna dzīvība, tāpēc sievietes pasaulei vajadzētu nonākt centrā. Vairums no tā, kas par grūtniecību ir rakstīts, stāstīts un atveidots audiovizuāli, koncentrējas uz ķermenisko. Mēs filmā no tā centāmies izvairīties, lai gan varējām veidot filmu garāku, iekļaujot visu, ko varones stāstīja par savu ķermenisko pieredzi, kas nebija viegla. Piemēram, vienai varonei daudzus mēnešus bija smaga grūtniecības toksikoze. Tas, ko varones stāstīja par izmaiņām savā ķermenī, to, kā jūtas, kā ar to sadzīvo, bija ārkārtīgi interesanti. Tomēr sapratām, ka gribam koncentrēties uz varoņu emocijām, jo kļūšana par māti nenotiek tā: “Esmu sevī visu sakārtojusi, atrisinājusi un tagad kļūšu par māti.”