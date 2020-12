Viņķele: Valdībai ne vienmēr bija gluži skaidra un konsekventa pieeja ierobežojumiem

Šajā sakarā viens no faktoriem, pēc Viņķeles vārdiem, ir tas, ka ir grūti panākt kopīgu izpratni valdības locekļu vidū, ņemot vērā, ka tā sastāv no vairākiem politiskajiem spēkiem. Tāpat vērā ņemams aspekts ir "sabiedrības ārkārtīgais nogurums no pandēmijas", skaidroja ministre, piebilstot, ka šajā gadījumā sabiedrības vainošana "absolūti neko nedod".