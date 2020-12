Jonass: Pagāja divi līdz trīs treniņi, kamēr acis un galva aprada ar ātrumu

"Kad vienojāmies ar komandu, viens no punktiem, kuru apspriedām, bija, ka pats sev vairāk varu būt priekšnieks un pieņemt lēmumus, kad un kā man labāk darīt. Komanda man uzticas un ļauj darīt tā, kā vēlos es. Tostarp arī treniņos un testos," apmierināts ar jauno vienību ir sportists. "Dažreiz ir tā, ka cilvēki no malas nezina, kā tu jūties, tāpēc reizēm labāk ir izlaist treniņu, nevis jau celties sešos no rīta, lai kāptu uz motocikla."