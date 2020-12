Līvānu rokgrupa "Jauda" laiž klajā jaunu singlu

Dziesma ierakstīta grupas "Jauda" studijā šā gada vasarā, un septembrī tika uzfilmēts videoklips, kurā sieviešu lomu atveido Simona Groskaufmane. Šoreiz mūzikas klips ir veidots kā alegoriska īsfilma, par to, ka aiz miera un saprāta maskas cilvēki slēpj patiesās emocijas, vēlmes un ekspektācijas pret otru cilvēku. Mūzikas klips ir ar eskalējošu enerģiju, kur emociju izvirdumā brīvības sajūtu rada ātra braukšana ar motociklu, kā arī ar pagātni tiek noslēgti rēķini, metot traukus pret sienu, kurā atduras visas cerības, kuras kādreiz tika liktas vienam uz otru.

2020. gadā grupa laida klajā trīs singlus "Eyes", "Love and Sunshine" un "Apart" no topošā albuma, kurš šobrīd ir tapšanas stadijā. Albumā iekļautās dziesmas būs angļu valodā.