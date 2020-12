Vairāk nekā puse Rīgas ostas uzņēmumu gadu noslēgs ar kravu apgrozījuma pieaugumu

Viens no lielākajiem kravu apjoma pieaugumiem šogad ir bijis uzņēmumā Extron Baltic.

11 mēnešu laikā terminālī tika pārkrautas 544,1 tūkstotis tonnu kravu, kas ir par 16,7% vairāk nekā pērngad un jau pārsniedz visa 2019. gada kopējo rādītāju. Līdz ar to var droši prognozēt, ka uzņēmums 2020. gadu noslēgs ar ievērojamu kravu apgrozījuma pieaugumu.

Uzņēmums Extron Baltic kravu apjomus ir audzējis pastāvīgi, jau sākot ar 2010. gadu. No pavisam mazas stividorkompānijas tas šobrīd ir izaudzis par ievērojamu ostas spēlētāju un pietuvojies pavisam tuvu ostas top 10 kravu termināļiem. Galvenie kravu veidi, ko pārkrauj uzņēmumā, ir metāli, graudaugu kravas un kokmateriāli.

Extron Baltic ir lielākais metālu ģenerālkravu pārkrāvējs Rīgas ostā. Uzņēmumā apstrādā 98% no visām metāla izstrādājumu ģenerālkravām ostā. Metāls ir tā produkcija, kas kuģos dodas nevis prom no Rīgas, bet tiek importēta. Metālu kravas terminālī ierodas no lielajiem metālapstrādes uzņēmumiem Krievijā, lai pēc tam pa sauszemes ceļiem dotos pie klientiem Latvijā, un tuvējā reģionā.