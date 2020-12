Par piparu fermentēšanu un elektroniku. Saruna ar producentu MT$

No ģitāras pie bītu veidošanas... šāda transformācija mūzikas vēsturē vērojama bieži. Kas tevi pamudināja pievērsties elektroniskai mūzikai?

Tā ir gan, jā. To droši vien varētu skaidrot ar līdzīgiem iemesliem, kā jau minēju - ka elektroniskās mūzikas piedāvātās iespējas ir vienkāršākais veids, kā radīt pēc iespējas unikālu skanējumu. Mūsdienās jau tas ir īpaši aktuāli, kad šķiet, ka viss jau ir ticis izdarīts.

Domāju, ka liela daļa no 21. gadsimta ģitārmūzikas celmlaužiem arī ir nonākuši pie līdzīgiem secinājumiem - Radiohead pēdējos albumos arvien izteiktāk atkāpjas no ģitārām, tas pats ir noticis ar Bon Iver, The xx un daudziem citiem.