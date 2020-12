Skotijas līdere: ES mūs uzņems atpakaļ atplestām rokām

Skotijas līdere no jauna aicināja Lielbritānijas premjerministru Borisu Džonsonu ļaut Skotijai rīkot otru neatkarības referendumu, ja viņas Skotu Nacionālā partija (SNP) reģionālā parlamenta vēlēšanās maijā gūs uzvaru.

"Mums ir tiesības to darīt. Viņš nevar mums to liegt, ja SNP maijā iegūs vairāk nekā 50% balsu. Demokrātija gūs virsroku, man par to nav šaubu," viņa sacīja.