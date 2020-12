Vispirms jānoskaidro kāds ir Huawei tālruņa modelis, kas nonācis jūsu rīcībā. Ja zem eglītes atrodat kādu no modeļiem līdz P40 sērijai, tā lietošana neatšķirsies no iepriekšējiem modeļiem vai Android tālruņiem. Taču, ja dāvanā saņemts P40 sērijas tālrunis vai kāds jaunāks modelis, tajā atradīsiet ne tikai oficiālo Huawei lietotņu veikalu AppGallery, bet arī jaunas funkcijas un priekšrocības.

Sākumā iepazīstieties ar Huawei AppGallery. Salīdzinot ar citiem oficiālajiem lietotņu veikaliem, AppGallery ir visjaunākais tirgū, taču jau tiek plaši izmantots – šogad vien to ir izmantojuši 600 miljoni ierīču 170 dažādās pasaules valstīs. Šā gada martā fiksēti aptuveni 470 miljoni aktīvo Huawei mobilo pakalpojumu lietotāju, un pagājušajā gada laikā no oficiālā Huawei veikala lejupielādētas pat 204 miljardi lietotņu. Šī statistika un lietotņu veikala popularitāte sasniegta pavisam īsā laikā kopš AppGallery darbības sākuma, un arvien turpina pieaugt.

Kaut arī pēc iespējas drīzāk vēlamies izmantot jauno viedierīci un izmēģināt dažādas tās funkcijas, vienas no lielākajām galvassāpēm var radīt vecais tālrunis. Kā pēc iespējas ātrāk un ērtāk pārvietot visu informāciju, lietotnes un kontaktus no vecā tālruņa uz jauno? Iegādājoties jebkuru Huawei tālruni, to iespējams izdarīt pavisam viegli un ātri, pat, ja iepriekšējais tālrunis ir no cita ražotāja. Viss, kas nepieciešams, ir lietotne Phone clone. Pateicoties tai, visi svarīgākie dati, tālruņa kontakti, lietotnes un cita svarīga informācija būs nogādāta jaunajā Huawei ierīcē tikai dažu minūšu laikā. Papildus tam, ja datus pārsūtīsiet uz kādu no jaunākajiem Huawei tālruņiem, lielākā daļa iepriekš izmantoto lietotņu tiks klonētas, un tās būs iespējams turpināt izmantot savā jaunajā ierīcē.