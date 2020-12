Rīgā vietām pārpildīts sabiedriskais transports

Iedzīvotāji sociālajos tīklos dalījušies ar fotoattēlu, kurā redzams pārpildīts "Rīgas satiksmes" autobuss. To, ka transports ir pārpildīts, pilsētas ielās novēroja arī TVNET.

Kā vēstīts, no 7. decembra sabiedriskā transporta pārvadātājam ir pienākums organizēt iekāpšanu un izkāpšanu tā, lai pasažieru skaits transportlīdzeklī nepārsniedz 50% no tā ietilpības. Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, transportlīdzeklī tiek marķētas sēdvietas, nodrošinot distancēšanās prasību ievērošanu, to paredz likums "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".