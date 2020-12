Labdarības maratonā "Dod Pieci!" saziedoti jau 43 448 eiro

„Dod pieci!” studijā viesojas eksperti, sabiedrībā zināmi cilvēki un populāri mūziķi. Ar stāstiem dalās cietušie no vardarbības un ziedotāji.

„Centrs Dardedze” gandrīz 20 gadu garumā palīdz bērniem, kuri cietuši no vardarbības, un izglīto par drošām attiecībām. Tā valdes locekle Laila Balode teica: “Ir svarīgi, ka notiek šāda „Dod pieci!” akcija. Vardarbībai ļoti patīk klusums. Tā bieži mēdz paslēpties - īpaši aiz kauna, bailēm un vainas izjūtas. Sievietēm un bērniem ir kauns par to, kas ar viņiem notiek ģimenē un bail, kādas būs sekas, ja mēģinās izrauties no vardarbīgām attiecībām. Nereti viņiem ir arī vainas izjūta par notiekošo.