Lietuvietis brauc reibumā un Latvijā dabū krimināllietu

Uz notikuma vietu tika izsaukta ceļu policija, un alkohola pārbaudē atklājās, ka šoferis pie stūres sēdies 1,77 promiļu reibumā. It kā ar to nebūtu gana, datubāzes atklāja, ka šoferis tiesības nevis aizmirsis mājās, bet gan patiesībā viņam to nemaz nav. Līdz ar to pārkāpējs tiks pie kriminālprocesa.