Reģistrēti 870 jauni Covid-19 gadījumi; miruši 18 cilvēki

No pagājušajā diennaktī mirušajiem viens bijis vecumā no 40 līdz 45 gadiem, divi - no 55 līdz 60 gadiem, viens - no 60 līdz 65 gadiem, viens - vecumā no 65 līdz 70 gadiem, pieci vecuma grupā no 70 līdz 75 gadiem, divi - no 75 līdz 80 gadiem, pieci vecumā no 80 līdz 85, bet viens bijis vecuma grupā no 85 līdz 90 gadiem. Kopumā līdz šim Latvijā miruši 427 cilvēki, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.