Šveices kantoni paziņo par slēpošanas kūrortu slēgšanu

Šveices valdība, reaģējot uz strauji pieaugošo inficēšanās gadījumu skaitu ar Covid-19, piektdien izlēma, ka no otrdienas uz mēnesi tiek slēgti restorāni, kultūras iestādes un sporta zāles, taču lēmumu par veikalu un slēpošanas kūrortu slēgšanu tā atstāja kantonu ziņā atkarībā no to teritorijā esošo slimnīcu noslogotības.