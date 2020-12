Labdarības maratonā Dod pieci! saziedoti jau 99 510 eiro

Ziedotāja Agnese, kas piedzīvojusi vardarbību attiecībās, stāstīja: “Uzaugu ģimenē, kurā bija apskāvieni un atbalsts. Iepazinos ar cilvēku, kuram tas ir svešs. Nesapratu, kas notiek. Viss sākās ar alkoholu, apsaukāšanos, tādām mazām lietām. Ar laiku kļuva normāli sākt rītu ar emocionālu vardarbību, pavadīt dienu ar to, sagaidīt vakaru un nakti. Es kļuvu līdzatkarīga un līdzatbildīga. To ir grūti pastāstīt citiem, jo ir kauns. Negribēju, lai vecākiem ir sāpīga ikdiena, to zinot. Sāpīgāku to padarīja tas, ka man blakus bija četrgadnieks, kurš bija jāpasargā.

Man paveicās, ka vienā brīdī atnāca apskaidrība - pietiek, ir jāizbeidz. To nevar saprast cilvēks, kas nav tajā dzīvojis.” 46

Ziedotāja Baiba atklāti atzina: “Bieži sev uzdodu jautājumu, kāpēc mēs ļaujam darīt sev pāri? Vienmēr esmu bijusi neatkarīga, jebkurā brīdī varēju saņemties un aiziet. Bet tad sāku uztvert to normāli, - ja esi kaut ko „nepareizi” izdarījusi, mājās vienmēr “dabū”. Kad nobriedu par to runāt, no daudziem izskanēja “nu beidz, viņš taču ir normāls cilvēks”. Vairs nevarēju piezvanīt vecākiem, draugiem, kad pati gribēju, visu kontrolēja. Kad viņš saprata, ka es aiziešu, sāka ņemt manu maku līdzi, ejot uz darbu. Es sapratu, ka nekur nevaru aiziet. Tad sāku krāt “drošības naudiņu”. Un vienā rītā piecēlos, piezvanīju mammai un teicu: “Mammu, es ņemu bērnus un braucu pie tevis. Pavisam. Ir labi, ka esat jūs, kas tam pievērš uzmanību un notic tam, ka tā notiek...”

No vardarbības cietusī Terēze aicināja citus cietušos: “Ja izdarīsi lēmumu sev par labu, tad raudāsi no laimes, nevis no sāpēm.” Ziedotājs Pēteris, kurš pats ir vardarbības upuris, teica:

“Vardarbībai nav attaisnojuma un neviens nav pelnījis, ka tā tiek pielietota. 46

Es nenoliedzu, ka cieš bērni un sievietes, bet cieš arī vīrieši.”

„Dod pieci!” šodienas viesi - Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica žurnāliste Ilze Vēbere, Marika Andžāne (nekluse.lv autore), Mārtiņš Zvīdriņš.

„Dod pieci!” muzicē Kaspars Zemītis ar ģimeni, Chris Noah, Tautumeitas, Musiqq, Samanta Tīna, Dagamba, Sudden Lights, Viņa, Agnese & JJ Lush, Indygo, Nora Koma, Blue Jean Serenade, Saule, Waterflower, Bekars.

“Dod pieci!” tiešraidei var sekot līdzi sabiedriskajos medijos un mājaslapā dodpieci.lv. Maratona jaunumi ir lasāmi arī TVNET GRUPAS portālos.

Ziedojumu veicēji, kuru ziedojums ir vismaz EUR 1500, maratona noslēgumā tiks aicināti uz “Dod pieci!” Čeku parādi. Uzņēmumi, kuri augstu vērtē sociālo atbildību, tiek aicināti sazināties ar Ziedot.lv.