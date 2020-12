Trešdaļa Latvijas iedzīvotāju cenšas distancēties no Covid-19 krīzes

Pētījumā atklājies, ka Latvijā šādu pieeju piekopj 33% respondentu, kamēr pasaulē kopumā - 20%. Tāpat pētījumā secināts, ka kopš augusta ir pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri izvēlas distancētu pieeju.

ierobežojumu nodefinēšana un to ievērošana nav universāls līdzeklis satraukuma mazināšanai.

Salīdzinājumā ar augustu, līdz ar pieaugumu Covid-19 izplatībā palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuri sagaida skaidru rīcības plānu, kas nestu rezultātus un situācijas uzlabojumu. Ja augustā šādu nostāju pauda 9% aptaujātu, tad nesenākajā pētījumā - 16%. Tikmēr pieaudzis arī to respondentu īpatsvars, kuri paļaujas uz to, ka tiks rasts risinājums - augustā 7% aptaujāto pauduši šādu nostāju, kamēr novembrī - 11%.